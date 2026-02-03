Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu

İzmir U-18 Ligi'nde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aliağa Helvacı Spor, grup şampiyonluğunun ardından yükseldiği play-off etabında da fırtına gibi esti. Final grubunda oynadığı tüm karşılaşmaları namağlup tamamlayan Aliağa temsilcisi, son maçta karşılaştığı KSK Karagöl Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek İzmir Şampiyonu olmayı başardı.

Bu büyük başarıyla birlikte Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir U-18 Ligi'nde yer aldığı iki etabı da şampiyonlukla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, 24 Şubat'ta yapılacak kura sonrasında Türkiye Finallerinde Aliağa'yı temsil edecek.

Şampiyonlardan Başkan Serkan Acar'a ziyaret

Şampiyonluğun ardından Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Aliağa Belediyesi Helvacı Birim Sorumlusu Serhat Aras, Aliağa Helvacı Spor Kulüp Başkanı Kazım Nuri Yıldız, Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş ve teknik ekip yer aldı. Başkan Serkan Acar, İzmir Şampiyonu olan sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, takıma Türkiye finallerinde başarılar diledi.

İlçeyi temsil edecek

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı Teknik sorumlusu Mehmet Ateş, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce kendi grubumuzda ardından İzmir finallerinde şampiyon olduk. Takımımızda yer alan 24 oyuncumuz da Aliağa'dan dışarıdan oyuncumuz yok. Hepsi 9 yaşından beri bizimleler, altyapıdan yetiştiler. Önümüzde Türkiye Finalleri için kura çekimi var. Hangi iller olursa olsun gideceğimiz yerde Helvacı'mızı, Aliağa'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimizi büyük tutuyoruz ve Türkiye Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz. Her zaman yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz." - İZMİR