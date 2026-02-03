Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu
03.02.2026 16:15  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir U-18 Ligi'nde grup şampiyonluğunun ardından play-off etabında da başarılı bir performans sergileyerek KSK Karagöl Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek İzmir Şampiyonu oldu. Takım, 24 Şubat'ta yapılacak kura sonrasında Türkiye Finallerinde Aliağa'yı temsil edecek.

İzmir U-18 Ligi'nde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Aliağa Helvacı Spor, grup şampiyonluğunun ardından yükseldiği play-off etabında da fırtına gibi esti. Final grubunda oynadığı tüm karşılaşmaları namağlup tamamlayan Aliağa temsilcisi, son maçta karşılaştığı KSK Karagöl Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek İzmir Şampiyonu olmayı başardı.

Bu büyük başarıyla birlikte Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir U-18 Ligi'nde yer aldığı iki etabı da şampiyonlukla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, 24 Şubat'ta yapılacak kura sonrasında Türkiye Finallerinde Aliağa'yı temsil edecek.

Şampiyonlardan Başkan Serkan Acar'a ziyaret

Şampiyonluğun ardından Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Aliağa Belediyesi Helvacı Birim Sorumlusu Serhat Aras, Aliağa Helvacı Spor Kulüp Başkanı Kazım Nuri Yıldız, Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı Teknik Sorumlusu Mehmet Ateş ve teknik ekip yer aldı. Başkan Serkan Acar, İzmir Şampiyonu olan sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek, takıma Türkiye finallerinde başarılar diledi.

İlçeyi temsil edecek

Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı Teknik sorumlusu Mehmet Ateş, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önce kendi grubumuzda ardından İzmir finallerinde şampiyon olduk. Takımımızda yer alan 24 oyuncumuz da Aliağa'dan dışarıdan oyuncumuz yok. Hepsi 9 yaşından beri bizimleler, altyapıdan yetiştiler. Önümüzde Türkiye Finalleri için kura çekimi var. Hangi iller olursa olsun gideceğimiz yerde Helvacı'mızı, Aliağa'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimizi büyük tutuyoruz ve Türkiye Şampiyonluğu'nu hedefliyoruz. Her zaman yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Karagöl, Aliağa, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:59:20. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa Helvacı Spor U-18 Takımı, İzmir şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.