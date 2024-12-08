Aliağa Helvacı ve Bornova Yeşilova Berabere

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup 10. hafta maçında Aliağa Helvacı, sahasında Bornova Yeşilova ile 1-1 berabere kaldı.
Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızla başlayan ev sahibi takım müsabakanın henüz 5. dakikasında Yağmur Taş'ın golü ile devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda konuk ekip Bornova Yeşilova, 77. dakikada Tunahan Yılmaz'ın attığı golle eşitliği sağladı. Bu sonuçla Aliağa Helvacı 23 puana yükselirken, Bornova Yeşilova puanını 22'ye çıkararak haftayı tamamladı. - İZMİR
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