Aliağa'nın Genç Güreşçileri İzmir İkincisi Oldu - Son Dakika
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Aliağa'nın Genç Güreşçileri İzmir İkincisi Oldu

Aliağa\'nın Genç Güreşçileri İzmir İkincisi Oldu

Aliağa'nın U-17 güreş takımı, İzmir İl Müsabakalarında 5 madalya kazanarak İzmir ikincisi oldu. Antrenör Rafi Can Bilgiç, sporcularıyla gurur duyduğunu ifade ederek, başarılarının devam edeceğini belirtti.

24.02.2025 14:26  Güncelleme: 14:33
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Aliağa'nın genç güreşçileri İzmir İl Müsabakalarında U-17 kategorisinde 5 madalya birden kazanarak İzmir ikincisi oldu.

Aliağa Belediyesi Spor Okulları bünyesindeki güreş kurslarında eğitim gören genç güreşçiler, Aliağa Demir Spor formasıyla katıldıkları turnuvalarda Aliağa'nın gururu olmaya devam ediyor. Aliağa Demir Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu'nun 15 Şubat 2025 tarihinde İzmir Buca Afet Evleri Spor Salonu'nda düzenlediği il müsabakalarına 8 sporcusuyla katıldı. Rafi Can Bilgiç'in antrenörlüğündeki güreş takımı U-17 Erkekler kategorisinde kendi kilolarında yarışarak Aliağa'yı başarıyla temsil etti.

Aliağa Demir Spor güreşçileri İzmir 2.'si oldu

U-17 kategorisinde yarışan güreşçilerden; 55 kiloda Musa Özdemir birinci olurken, 55 kiloda Yiğitcan Yiğit, 89 kiloda Hasancan Ersoy, 92 kiloda Arda Erşan ve 110 kiloda Mert Beştepeli ikinci tamamladı. Müsabakadan 5 dereceyle dönen Aliağa Demir Spor güreşçileri takım halinde İzmir'de 2'ncilik kupasını kazandı. Genç güreşçiler, 23-25 Şubat tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek grup müsabakaları için antrenmanlarına devam ediyor.

"Daha nice başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum"

Sporcuları ile her daim gurur duyduğunu bertilen Aliağa Belediyesi Güreş Antrenörü Rafi Can Bilgiç, "İl genelinde ikincilik kupasını kazanarak yoğun çalışmalarımızın karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Destekleriyle her zaman yanımızda olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a kendim ve sporcularım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destekler sayesinde daha nice başarılar elde edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa'nın Genç Güreşçileri İzmir İkincisi Oldu - Son Dakika

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