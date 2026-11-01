Aliağa Petkimspor, A. Efes'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa Petkimspor, A. Efes'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa Petkimspor, A. Efes\'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i ağırlayacak. Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, taraftarının önünde üst üste 3. kez kazanmayı amaçlıyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın A. Efes'i konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 6. hafta yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i ile oynayacak. Mücadelede Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.ŞGüncelAliağaİzmirEfesSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Akaryakıta gece yarısı dev zam Motorin 100 lirayı aştı Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı
Kubat resmen eridi 5 ayda 20 kilo verdi Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Biricik Suden: Mazhar, ’Bunu yaparsan seni boşarım’ dedi Biricik Suden: Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
11:34
Polonya’da iç savaş uyarısı Eski Başbakan Morawiecki’den korkutan sözler
Polonya'da iç savaş uyarısı! Eski Başbakan Morawiecki'den korkutan sözler
11:32
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut
İrem Derici’den nişanlısına rest: İmzayı atmazsan beni unut!
10:55
Türkiye’nin haritası değişebilir Bahçeli’den “100 il, 1000 ilçe“ projesi
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den "100 il, 1000 ilçe" projesi
10:44
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı
10:34
İstanbul’da ucuz et izdihamı Market arabaları kilitlendi
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 12:07:02. #7.12#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, A. Efes'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android