Aliağa Petkimspor, A. Efes\'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyor

Aliağa Petkimspor, A. Efes'i konuk edeceği maçta üst üste 3. galibiyetini hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i ağırlayacak. Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi, taraftarının önünde üst üste 3. kez kazanmayı amaçlıyor.
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında yarın A. Efes'i konuk edecek.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 6. hafta yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i ile oynayacak. Mücadelede Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İzmir ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste 3. galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: İHA
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