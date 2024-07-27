Spor

Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Bryson Williams'ı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, 1998 doğumlu 2.03 m boyundaki ABD'li forvet Bryson Williams anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Geçen sezon Kanada temsilcisi Saskatchewan Rattlers formasıyla 16,8 sayı ve 9,7 ribaunt ortalaması tutturan uzun forvet Bryson Williams, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR