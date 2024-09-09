Aliağa Petkimspor'dan Altyapıya Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor'dan Altyapıya Yatırım

Aliağa Petkimspor\'dan Altyapıya Yatırım

Aliağa Petkimspor, altyapı oyuncuları Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. İzmir ekibi, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

09.09.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, altyapı oyuncularından Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadrosunu yapılandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde DeWayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Troy Selim Şav, Meriç Kuntker, Bryson Williams, Mustafa Kurtuldum, Kılıçarslan Şenkahya ve Jordan Wright kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de altyapısında yer alan Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen U18 Milli Takımı oyuncumuz Yiğit Gökay Kaba ve BGL takımı oyuncumuz Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalayarak, A takım kadromuza dahil ettik. Kendilerine profesyonel kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Güncel, Aliağa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'dan Altyapıya Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:33:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor'dan Altyapıya Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement