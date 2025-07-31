Aliağa Petkimspor Altyapısını Yeniden Yapılandırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 2025–2026 sezonu öncesi altyapı organizasyonunu yeniden yapılandırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Türk basketboluna birçok oyuncu kazandırmış deneyimli isim Ahmet Gürgen'in altyapı koordinatörlüğü görevine getirildiği bildirildi.

Aliağa Petkimspor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Irgıt, altyapı vizyonlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hedefimiz, Türk basketbolunun gelişimini destekleyen örnek altyapı ekollerinden birini oluşturmak" dedi. Irgıt, genç yetenekleri erken yaşta keşfetmek, onları sistemli biçimde geliştirerek sadece A takıma değil, milli takımlara ve yurt dışına da oyuncu kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon uzun oyuncuların gelişimine odaklandıklarını ve bu kapsamda eski oyuncuları Kenan Bajramovic'in teknik ekibe katıldığını hatırlatan Irgıt, bu sezon benzer bir yöntemin oyun kurucular için uygulanacağını söyledi.

Yeni yapılanma ile birlikte altyapının uzun vadeli ve sürdürülebilir başarıların temeli haline getirilmesi hedefleniyor. Açıklamada ayrıca, "Türk basketbolunun gelişimine katkı sunan örnek altyapı ekollerinden birini hep birlikte oluşturmak istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR