Aliağa Petkimspor, Avrupa\'da Tarih Yazdı

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AVRUPA arenasında bu sezon tarihinde ilk kez ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, elemelerden çıkıp Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde adını Play-In etabına yazdırmayı başarırken, oynadığı 9 maçta yalnız son şampiyon Unicaja Malaga'ya yenildi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin elemelerinden 3'te 3 yaparak çıkan Petkimspor, B Grubu'ndaki son maçında grup ikinciliği için çekiştiği Filou Oostende'yi Belçika deplasmanında 85-76 yendi. Petkim'e yıldız oyuncusu Breein Tyree'nin 25 sayılık performansı ikincilik için kritik galibiyeti getirdi. Avrupa'daki ilk yılında yalnız Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu olan grup lideri Malaga'yla oynadığı iki maçı kaybeden Petkim, elemeler ve gruptaki 9 maçın 7'sini kazanıp yoluna devam etti.

Grubunu 6 maçta 4 galibiyetle ikinci bitirip Play-In'de saha avantajını alan Petkimspor, A Grubu'ndan gelecek rakibini beklemeye başladı. Petkim, 2 galibiyete ulaşan tarafın son 16 turuna kalacağı seride ilk maçı ve gerekirse son maçı evinde oynama avantajına sahip olacak.

ANTRENÖR BURAK GÖREN: İLK KEZ KATILDIĞIMIZ BU TURNUVAYA HARİKA BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Son 3 yıldır görev yaptığı takımı Avrupa'da da başarıya taşıyan Antrenör Burak Gören, "Grubumuzda BCL'in en iyi takımı olan Unicaja vardı, bu nedenle Oostende ile aramızda ikinci sıra için büyük bir yarış oldu. İlk kez bu ligde yer alıyoruz, elemelerden başlayıp buraya kadar geldik. Grubumuzu 4 galibiyetle bitirdik, 2 mağlubiyetimizi ise Unicaja'ya karşı aldık. Dolayısıyla tarihimizde ilk kez katıldığımız bu turnuvaya harika bir başlangıç yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum ve hepsini kutluyorum" ifadelerini kullandı.