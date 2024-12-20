Aliağa Petkimspor Beşiktaş\'la Karşılaşıyor

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 11. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, ev sahibi Beşiktaş ise 7 galibiyet 3 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor. Ligdeki son maçında Karşıyaka'yı iç sahada yenen Aliağa Petkimspor, siyah-beyazlı ekibi de deplasmanda yenerek iki maçlık galibiyet serisine imza atmak istiyor. - İZMİR