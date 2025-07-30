Aliağa Petkimspor, Boran Güler ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 24 yaşındaki oyun kurucu Boran Güler ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Boran Güler, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bizimle. Aliağamız'a yeniden hoş geldin Boran Güler." denildi.

2020-2022 arasında da İzmir ekibinde yer alan Güler, geçen sezon Semt77 Yalovaspor forması giymişti.