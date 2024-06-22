Aliağa Petkimspor, Breein Tyree'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor, Breein Tyree'yi kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi transfer etti. Tyree, geçtiğimiz sezon BCL'de 16.1 sayı, 3.8 asist ortalaması tutturmuştu.

22.06.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen ve BCL'de 16.1 sayı, 3.8 asist ortalaması tutturan şutör guard Breein Tyree, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, dış transferde daha önce Tofaş'tan Mustafa Kurtuldum, Türk Telekom'dan Troy Selim Şav ve Alman ekibi Oldenburg'tan DeWayne Russell'ı kadrosuna katmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Banco di Sardegna Sassari, İtalya, Aliağa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Breein Tyree'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:13 Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti Bahar Candan’ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı Kardeşi hastalık nedeniyle tahliye edilmişti! Bahar Candan'ın da cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
08:59 AK Parti’de değişim süreci başlıyor Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
09:23 Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim Öldüresiye dövülen Kaya Sabancı sessizliğini bozdu: Orada ölebilirdim
09:13 Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı 7 günlük bilanço açıklandı Bayram tatili trafik kazalarıyla kana bulandı! 7 günlük bilanço açıklandı
08:16 Her ay kiranın yüzde 20’si vergi olarak Maliye’ye gidecek Her ay kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek
00:37 Iğdır’da yaylacılar arasında çatışma çıktı Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Iğdır'da yaylacılar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
00:13 Kaya Sabancı’yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı’dan açıklama geldi Kaya Sabancı'yı darbettiği öne sürülen iş insanı Vedat Aşçı'dan açıklama geldi
23:37 Şikayetleri bitmek bilmedi Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur’un aklını başına getirir Şikayetleri bitmek bilmedi! Kaldığı ıslahevi, Timur Cihantimur'un aklını başına getirir
23:05 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 12:15:17. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Breein Tyree'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement