Aliağa Petkimspor, Breein Tyree'yi kadrosuna kattı

Spor

Aliağa Petkimspor, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen Breein Tyree'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya temsilcisi Banco di Sardegna Sassari forması giyen ve BCL'de 16.1 sayı, 3.8 asist ortalaması tutturan şutör guard Breein Tyree, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, dış transferde daha önce Tofaş'tan Mustafa Kurtuldum, Türk Telekom'dan Troy Selim Şav ve Alman ekibi Oldenburg'tan DeWayne Russell'ı kadrosuna katmıştı. - İZMİR