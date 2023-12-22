Aliağa Petkimspor, Bursaspor\'a konuk olacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın Bursaspor'a konuk olacak.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın saat 20.30'da Tofaş Spor Salonu'nda Bursaspor ile oynayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Bursaspor da 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle puan tablosunda 8. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Ali Serkan Emlek, Sinem Tetik Akbayrak ve Göksun Öz yönetecek.

Bursaspor, bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçında sadece 1 kez kaybederken, Aliağa Petkimspor ise deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanma başarısı gösterdi. - İZMİR