Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Franke 20, Starks 16, Emircan Koşut, Zagorac 4, Erdi Gülaslan, Yesukan Onar, Sajus 10, Love 14, Bruinsma
Aliağa Petkimspor: Dotson 3, Russell 6, Williams 13, Tyree 20, Troy Selim Şav 2, Van Beck 13, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 3, Salinas 8
1. Periyot: 19-23
Devre: 42-40
3. Periyot: 54-62
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 72-67 mağlup etti.
Bu sonuçla Aliağa Petkimspor ligde 5. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 10. yenilgisini yaşadı.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Yendi - Son Dakika
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