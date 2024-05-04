Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor'u farklı mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Çağdaş Bodrumspor\'u farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Aliağa Petkimspor, ligden düşmesi kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'u 120-76 mağlup etti. Bu galibiyetle Aliağa Petkimspor, play-off'a adını yazdırdı.

04.05.2024 19:55
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Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Efianayi 30, Yunus Sonsırma 5, Starks 16, Aldridge 5, Simmons 12, Emre Tanışan 4, Zoriks 11, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 11, Yavuz Gültekin 19, Anıl Osman Cevahir 3, Murat Kağan Tor 2

Çağdaş Bodrumspor: Norris 11, Warren 11, Fatih Cantitiz 9, Moore 10, Johnson 12, Artis 2, Can Uğur Öğüt, Melih Kurtay 9, Ali Yiğit Yılmaz, Berkay Genç 6, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 6

1. periyot: 26-17

Devre: 65-39

3. periyot: 86-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. ve son hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Çağdaş Bodrumspor'u 120-76 mağlup etti.

İzmir temsilcisi adını play-off'a yazdırdı.

Kaynak: AA

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