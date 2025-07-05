Aliağa Petkimspor, David Efianayi\'yi Yeniden Kadrosuna Katıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde transferde üst üste hamlelerle iddialı bir kadro kuran Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen yabancılardan David Efianayi'yi yuvaya döndürdü. Petkim'de o yıl Play-Off oynayan 30 yaşında, 1.88 boyundaki guard geçen yaz döneminde Galatasaray'a transfer olmuş, sezon ortasında ise Mersinspor'a geçmişti. Efianayi Mersin'le 19 maçta 12.8 sayı, 0.9 ribaund, 2.2 asist ortalamaları tutturdu. Petkimspor yıldız basketbolcuyla ilgili, "Evine Hoş Geldin, David Efianayi! 2023–2024 sezonunda takımımızda sezonun MVP'si seçilen David Efianayi, #BirlikteHedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda! Ailemize tekrar hoş geldin" mesajını yayınladı.