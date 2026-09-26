Aliağa Petkimspor, Denizli Basket'i 85-81 yenerek Süper Lig'de ilk haftayı kazandı

Aliağa Petkimspor, Denizli Basket'i 85-81 yenerek Süper Lig'de ilk haftayı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ilk haftasında Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi. İlk yarıyı 47-45 önde geçen Aliağa Petkimspor, üçüncü periyot sonunda 70-66 üstünlüğünü koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Enka
Hakemler: Mehmet Şahin, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız
Aliağa Petkimspor: Thomas 21, Cook 4, Chris 10, Max 9, Tibet Görener, Yiğit Onan 11, Uthoff, Thomas Akyazılı 8, Anzejs 6, Olivier 16
Yukatel Denizli Basket: Brae 10, Marko 13, Victor 17, Meeks 15, Mahir Ağva 4, Patrick 6, Erten Gazi 7, Egemen Güven 9, Mustapha
1. Periyot: 25-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 70-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yendi.
Kaynak: AA
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