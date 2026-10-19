Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 yenerek iki maç sonra galip geldi - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 yenerek iki maç sonra galip geldi

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Aliağa Petkimspor, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 82-77 yenerek iki maç sonra galip geldi
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 82-77 yenerek iki maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Başantrenör Orhun Ene, çok değerli bir takımı yendiklerini ve Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki çift maç haftasından etkilendiğini düşündüğünü söyledi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek iki maç sonra yeniden galibiyet sevinci yaşadı.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, ilk hafta mücadelesinde sahasında Merkezefendi Basketbol'u mağlup etti. Ancak İzmir ekibi, bu çıkışını sürdüremeyerek sonraki iki haftada Erokspor ve Körfez Basket'e yenildi. İki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak isteyen Orhun Ene ve öğrencileri, ligin 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede etkili bir performans sergileyen Aliağa Petkimspor, sarı-lacivertlileri 82-77 mağlup ederek iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Başantrenör Orhun Ene de karşılaşmanın ardından mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem maçın hem de takımların genel durumuyla alakalı konuşan Ene, "Yani şimdi 'biz çok iyiyiz' desem gerçekçi olmayacak. 'Fenerbahçe yorgundu' desek bu sefer bizim hakkımız yenmiş olacak. Çok değerli bir takımı yendik. Tabii ki Fenerbahçe'nin tüm gücü bu değil, EuroLeague'de çift maç haftasıydı. Bu yüzden biraz etkilendiklerini düşünüyorum. Tabii ki arada müthiş bir yetenek ve fizik farkı var ama basketbol böyle bir spor. Yetenek ve fizik olmasa bile aklınızı doğru kullandığınızda, oyunu kontrol etmeyi bildiğinizde bir fark oluşturabiliyorsunuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
FenerbahçeOrhun EneSporSon Dakika

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