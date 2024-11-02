Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe ile Karşılaşıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Aliağa Petkimspor yarın EuroLeague'in iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko ile İstanbul deplasmanında karşılaşacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde 4'te 4 yapan Fenerbahçe, EuroLeague'de de dün eski antrenörü Zeljko Obradoviç'in çalıştırdığı Partizan'ı evinde 89-72 yenip 7 haftada 5'inci galibiyetini aldı. Petkimspor bu sınavın ardından 6 Kasım Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda lider Unicaja Malaga'yı ağırlayacak.