FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya ekibi Sume Bilbao'ya 77-69 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka Arena
Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Blaz Zupancic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 8
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Surne Bilbao Basket: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1
Başantrenör: Jaume Ponsarnau
1.? 'Periyot: 17-23
Devre: 35-35
3.' 'Periyot: 52-54 - İZMİR
Son Dakika › Spor › FIBA Avrupa Kupası: Aliağa Petkimspor: 69 Surne Bilbao Basket: 77 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?