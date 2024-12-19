Aliağa Petkimspor Hapoel Holon ile Eşleşti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor Hapoel Holon ile Eşleşti

Aliağa Petkimspor Hapoel Holon ile Eşleşti

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Hapoel Holon ile mücadele edecek.

19.12.2024 11:03
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Aliağa Petkimspor'un, Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu play-in etabındaki rakibi İsrail ekibi Hapoel Holon oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 2. sırada bitirerek son 16 turunda play-in'e kalan Aliağa Petkimspor'un rakibi oldu. İzmir ekibi, İsrail ekibi Hapoel Holon ile eşleşti. Saha avantajını elinde bulunduran Aliağa Petkimspor, ilk müsabakayı 7-8 Ocak tarihlerinde İzmir'de oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 14-15 Ocak tarihlerinde İsrail'de olacak.

Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç da 21-22 Ocak tarihlerinde yine İzmir'de oynanacak.

Aliağa Petkimspor, seride 2 galibiyete ulaşması durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. İzmir ekibi, bu sezon elemeler dahil Avrupa'da çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Hapoel Holon ile Eşleşti - Son Dakika

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