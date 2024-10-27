Aliağa Petkimspor, İç Sahada İlk Mağlubiyetini Aldı

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Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde A. Efes'e kaybederek bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne şu ana kadar 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, 4. hafta mücadelesinde A. Efes'le İzmir'de karşı karşıya geldi. ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip A. Efes 85-79 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte ikinci yenilgisini alan İzmir ekibi, bu sezon taraftarının önünde de ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Aliağa Petkimspor, 3 Kasım Pazar günü de yine bir zorlu maça çıkarak Fenerbahçe'ye konuk olacak. İzmir ekibi, bu müsabakayı kazanarak A. Efes maçını telafi etmeyi hedefliyor.

Avrupa'da da iç sahada kayıp yaşamadı

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar önemli bir performansa imza attı. Sezona 2'de 2 ile başlayan İzmir ekibi, dış sahada Wilki Morskie Szczecin'i iç sahada ise Oostende'yi mağlup etmeyi başardı. İlk yenilgisini ise geçtiğimiz hafta oynanan Unicaja Malaga deplasmanında alan Aliağa Petkimspor, bu kulvarda da taraftarının önünde çıktığı tek maçta yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR