Aliağa Petkimspor, Jaime Echenique'yi kadrosuna kattı

Spor

Aliağa Petkimspor, Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras forması giyen Jaime Echenique'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras formasını giyen Jaime Echenique'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Yunanistan temsilcisi Promitheas Petras formasıyla 12.6 sayı ve 5.7 ribaund ortalaması tutturan pivot Jaime Echenique #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Aliağa Petkimpsor, dış transferde daha önce Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav, DeWayne Russell, Wesley Van Beck ve Breein Tyree'yi de kadrosuna katmıştı. - İZMİR