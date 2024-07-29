Aliağa Petkimspor, Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Darüşşafaka forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'nın da kadroya katıldığı açıklandı. Aliağa Petkimspor, daha önce de birçok oyuncuyu transfer etmişti.

29.07.2024 11:37
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Aliağa Petkimspor, son olarak Darüşşafaka forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezona etkili bir giriş yapmak için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibi, son olarak Darüşşafaka forması giyen Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Darüşşafaka formasıyla izlediğimiz genç pivot Kılıçarslan Şenkahya #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aliağa Petkimpsor, dış transferde daha önce Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav, DeWayne Russell, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Bryson Williams ve Breein Tyree'yi de kadrosuna katmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

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