Aliağa Petkimspor, King Szczecin'i farklı yendi - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor, King Szczecin'i farklı yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Aliağa Petkimspor, evinde Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 mağlup ederek Play-In'e katılmayı garantiledi. Bu galibiyetle birlikte Aliağa Petkim, gruptaki 3. zaferini elde etti.

03.12.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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SALON: ENKA

HAKEMLER: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Carsten Straube (Almanya)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Russell 14, Dotson 7, Van Beck 16, Aldridge 14, Echenique 8, Murat Kuntker 4, Williams 5, Tyree 13, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin 7, Karahan Efeoğlu, Kılıçarslan Şenkahya

KING SZCZECIN: Woodard 7, Whitehead 13, Meier 5, Brown 2, Zolnierewicz 11, Myers 3, Nicholson 10, Kierlewicz, Wojcik 6, Dziewa 6, Kostrzewski

1'İNCİ PERİYOT: 23-18

İLK YARI: 40-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-47

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci hafta maçında Aliağa Petkimspor, evinde Polonya temsilcisi King Szczecin'i 90-63 yenerek Play-In oynamayı garantiledi. Aliağa Petkim, gruptaki 3'üncü galibiyetine ulaşırken, konuk takım ise henüz galibiyetle tanışamadı ve umutlarını tüketti.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen periyodun ikinci bölümünde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, periyodu 23-18 önde bitirdi. İkinci periyotta aradaki farkı açan Petkim farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde konuk ekip Whitehead ve Woodard'la etkili olsa da temsilcimiz devre arasına 40-35 önde girdi.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve farkı 10 sayıya (45-35) yükselten Petkimspor, son 5 dakikasına 53-40 üstün girdiği periyodu 60-47 önde tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, farkı 33 sayıya kadar çıkardığı maçtan 90-63 galip ayrıldı. Petkim'de Russell ve Aldridge 14'er, Tyree 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor, King Szczecin'i farklı yendi - Son Dakika

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