Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, yarın Belçika ekibi Filou Oostende'yi ağırlayacak.
ENKA Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon elemelerle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçını da kazanan İzmir temsilcisi, grubun ilk müsabakasında Polonya'dan King Szczecin'i 85-70 yenmişti.
İzmir temsilcisinin averajla lider durumda bulunduğu B Grubu'nun diğer maçında Unicaja, yarın King Szczecin'i konuk edecek.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Oostende'yi Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?