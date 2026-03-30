Aliağa Petkimspor, Orhun Ene ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "A Milli Basketbol Takımı'mızda başantrenör olarak görev yapmış, ligimizde daha önce TOFAŞ, Darüşşafaka, Banvit takımlarını çalıştırmış tecrübeli coach'umuz Orhun Ene'ye yeni evine hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
Aliağa Petkimspor, başantrenör Özhan Çıvgın ile yolların ayrıldığını bugün duyurdu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?