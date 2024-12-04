Aliağa Petkimspor Play-In\'e Kalmayı Garantiledi

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçlar öncesinde play-in'e kalmayı garantiledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Aliağa Petkimspor, gruptaki son maçlar öncesinde King Szczecin'le karşı karşıya geldi. İzmir'de oynanan maçı Aliağa Petkimspor, 90-63 gibi farklı bir skorla kazanmayı başararak ikinci sıradaki yerini korudu ve play-in oynamayı garantiledi. Karşılaşma sonrasında Başantrenör Burak Gören de önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir fikstürlerinin olduğunu ve kasım ayı içinde Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja maçları dışında Basketbol Ligi'nde de üst üste 3 müsabakayı kaybettiklerini hatırlatan Gören, "Takımın üzerinde üst üste kaybetmenin oluşturduğu bir etki vardı. King Szczecin karşısında takım olarak çok ciddi katkı vererek ve çok iyi bir işbirliğiyle reaksiyon gösterdik. Bu tip galibiyetlere tekrar ivmelenme adına çok ihtiyacımız var. Kulüp tarihi açısından önemli bir sonuç aldık. Elemelerden başladığımız Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Unicaja maçları hariç tüm karşılaşmaları kazanarak son 16 turuna kalmak için play-in oynama hakkı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Oyuncularıma, bütün ekibe gösterdikleri efor için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Rakip, son maçlardan sonra belli olacak

Aliağa Petkimspor, play-in oynamayı garantilerken gruptaki son maçlar sonrasında ise rakibini bekleyecek. Play-in'de B Grubu'nun ikincisi A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun üçüncüsü ise A Grubu'nun ikincisi ile eşleşecek. Gruplarında 2. sırayı alacak ekiplerin saha avantajını elde edeceği eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Grupta 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçına göre durum netleşecek. - İZMİR