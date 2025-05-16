BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle ligde kalmayı garantilerken son hafta öncesi Play-In hesapları yapmaya başlayan Aliağa Petkimspor yarın normal sezonun son maçında Bursaspor'u ağırlayacak. Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde 29 maçta 12 galibiyeti bulunan Petkimspor kendisiyle aynı sayıda galibiyeti olan rakibini evinde yenerse adını Play-In etabına yazdıracak. Petkim, Play-In'e kalırsa yeni sezonda Avrupa arenasında yer almayı da garantileyecek.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Play-In İçin Bursaspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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