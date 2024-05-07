Aliağa Petkimspor, play-off\'a kalmayı başardı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off oynayacak Aliağa Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Bu sezonun, birçok hedefte ilkleri yaşadığımız bir sezon olarak kulüp tarihimize yazılacağı için gururluyuz." dedi.

Türknas, ligdeki 4. sezonlarında ilk defa play-off'a kalmayı başardıkları ve gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandıkları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

İlk devrede gösterdikleri performansla Türkiye Kupası'nda da ilk defa çeyrek finalde mücadele ettiklerini hatırlatan Türknas, şöyle konuştu:

"Bu sezonun, birçok hedefte ilkleri yaşadığımız bir sezon olarak kulüp tarihimize yazılacağı için gururluyuz. Kulüp olarak bugüne dek sakin ve emin adımlarla ilerledik. Bu adımlarımızla sağlam temellere oturtmuş olduğumuz, aynı zamanda sürekliliği olan bir kulüp organizasyonu yarattığımızı düşünüyoruz. Altyapımız ve A takımımızın bu sezonki başarılı sonuçlar bunun göstergesi olmuştur ve tüm Aliağa'yı gururlandırmıştır."

Levent Türknas, kulüp başkanı ve yönetim kurulunun desteğini sezon boyunca hissettiklerini belirterek, "3 sezondur kendisiyle beraber olduğumuz koçumuz Burak Gören ile daha da büyük hedeflere koşmayı hedefliyoruz. Kendisi bu seviyeleri görmüş, tecrübeli ve başarılı bir teknik adam." ifadelerini kullandı.

Burak Gören, teknik ekip ve oyunculara teşekkür eden Türknas, "En büyük teşekkür ise sezonun ilk maçından ligin son maçına dek bizi destekleyen, tribünde günden güne artan ve Aliağa'ya rakiplerimiz için 'zor deplasman' kimliği kazandıran Aliağa halkına ve Petkimspor seyircisine. Tüm kulüp organizasyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Play-off'ta Anadolu Efes ya da Fenerbahçe Beko ile eşleşecek İzmir temsilcisinin rakibi, 11 Mayıs günü oynanacak Bursaspor İnfo Yatırım-Fenerbahçe Beko maçıyla belirlenecek.