Aliağa Petkimspor, Sajus ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, 30 yaşındaki Litvanyalı pivot Martynas Sajus ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer harekatını sürdüren Aliağa Petkimspor, iç transferde 1996 doğumlu Litvanyalı oyuncusu Martynas Sajus kadrosunda tuttu. İzmir temsilcisinin, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Martynas Sajus, tüm enerjisi ile hedef yolcuğumuzda bir sezon daha bizimle" ifadelerine yer verildi. - İZMİR