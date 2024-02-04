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Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Samsunspor'u mağlup etti

Aliağa Petkimspor, Samsunspor\'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Samsunspor'u 93-83'lük skorla yendi.

04.02.2024 17:49  Güncelleme: 17:55
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 93-83'lük skorla yendi.

Salon: Aliağa Belediyesi Kapalı

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Çağlar Özkan

Aliağa Petkimspor: Efianayi 19, Yunus Sonsırma 5, Thomas 16, Aldridge 20, Simmons 10, Emre Tanışan 2, Zoriks 9, Mahir Ağva 10, Yavuz Gültekin 2, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor, Ata Can Atsüren

Başantrenör: Burak Gönen

Samsunspor: Henry 14, Göktuğ Baş 14, Kyser 12, Levi 17, Washington 24, Tarık Sezgün 2, Bora Satır, Arda Berk Kaya, Muhammed Doğan Şenli

Başantrenör: Burhan Cihan Özolcay

1. periyot: 24-23 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 47-44 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 69-62 (Aliağa Petkimspor lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

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