Aliağa Petkimspor, Tibet Görener'i Transfer Etti - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Tibet Görener'i Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, Tibet Görener\'i Transfer Etti
27.06.2026 11:29
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Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan genç forvet Tibet Görener ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde Galatasaray'dan uzun forvet Tibet Görener (23) ile anlaşma sağladığını duyurdu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi. Basketbola Banvit altyapısında başlayan Tibet, lise eğitimi için gittiği ABD'de 3 sezon NCAA tecrübesi yaşadı. 2.06 boyundaki Tibet; U16, U18 ve U20 milli takımlarında da görev yaptı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Yaşam, Spor, Son Dakika

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