BASKETBOL Süper Ligi'nde deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra evinde Türk Telekom'a 75-68 yenilen Aliağa Petkimspor yarın zirve ortağı Tofaş'ın konuğu olacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi alan Aliağa Petkimspor 7'nci sırada, 6'da 6 yapan Tofaş ise averajla 2'nci basamakta yer alıyor. İzmir temsilcisi, Bursa ekibine ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak.
Son Dakika › Spor › Aliağa Petkimspor, Tofaş'ı Yenerek Zirveye Tırmanmayı Hedefliyor - Son Dakika
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