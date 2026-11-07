Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u deplasmanda 91-81 mağlup ederek 7. haftayı kapattı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Trabzonspor'u deplasmanda 91-81 mağlup ederek 7. haftayı kapattı

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Aliağa Petkimspor, Trabzonspor\'u deplasmanda 91-81 mağlup ederek 7. haftayı kapattı
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Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 mağlup etti. Üçüncü periyotta farkı 13 sayıya kadar açan konuk ekip, son çeyrekte de üstünlüğünü sürdürerek salondan galibiyetle ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Trabzonspor: Brandon Boston 16, Yeboah 10, Terry 16, Manek 3, Rıdvan Öncel 2, Canaan 12, Keene 16, Yiğit Arslan 2, Tolga Geçim, Yiğit Hamza Mestoğlu, Tillman 4

Aliağa Petkimspor: Thomas 13, Max Abmas 16, Yiğit Onan 15, Pasecniks 3, Hanlan 22, Cook 2, Horton 14, Tibet Görener 3, Ozan Yılmaz, Thomas Akyazılı 3

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-40

3. Periyot: 53-60

Beş faulle oyundan çıkan: 39.50 Keene (Trabzonspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 yendi.

Karşılaşmada ilk sayı konuk ekipte Thomas'ın dış atışıyla geldi. Trabzonspor İlk 5 dakikayı 10-7 önde geçse de konuk ekip peş peşe bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-18 önde tamamladı.

Çekişmeli başlayan ikinci periyotta farkı açmayı başaran Aliağa Petkimspor devreye 40-36 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan konuk ekip 25. dakikada farkı 13'e kadar çıkardı. (41-54) Bordo-mavililer Canaan'ın etkili oyunuyla karşılık vermeye çalışsa da konuk ekip bu periyottan 60-53 önde ayrılmayı başardı.

Dördüncü periyoda Keene'in dışarıdan atışıyla başlayan Karadeniz ekibi taraftarın da desteğini alarak dengeyi yakalamak istedi. Etkili pas oyunu ve Abmas'ın dışarıdan atışlarıyla etkili olan konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve müsabakadan 91-81 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
TrabzonsporBasketbolSporSon Dakika

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