Aliağa Petkimspor'un Kritik Maçı - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor'un Kritik Maçı

Aliağa Petkimspor, Oostende ile play-in avantajı için karşılaşıyor. Maç TSİ 22.00'de.

16.12.2024 10:48
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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın Filou Oostende ile Belçika'da karşılaşacak.

Oostende kentindeki COREtec Spor Salonu'nda oynanacak Filou Oostende-Aliağa Petkimspor maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Aliağa Petkimspor, son 16 turu için son maçlar öncesinde play-in oynamayı garantilemişti.

İzmir temsilcisi, yarın rakibini mağlup etmesi veya en fazla 2 sayı farkla yenilmesi halinde grubu 2. sırada bitirerek play-in'de saha avantajını ele geçirecek.

Aliağa Petkimspor, bu sezon elemeler dahil Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Grubun diğer maçında liderliği garantileyen İspanya temsilcisi Unicaja, Polonya'da King Szczecin'le karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'un Kritik Maçı - Son Dakika

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