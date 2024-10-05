Aliağa Petkimspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa Petkimspor'un Yeni Sezon Hedefleri

Başantrenör Burak Gören, Aliağa Petkimspor'un bu sezonki hedeflerini ve istikrarlı yapısını açıkladı.

05.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. sezonuna başlayacak Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören, "Çok istikrarlı bir yapıya, kendi sahasında kazanan, iyi basketbol oynayan bir takıma kavuştuk." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi takımlar ile başantrenörlerin bulunduğunu söyledi.

Geçen sezon özellikle kendi sahalarında aldıkları başarılı sonuçlarla öne çıktıklarını ve ligin flaş ekiplerinden biri olduklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda ilk hedefimiz geçen sene yaptığımız işlerden geri adım atmamak. Biz burada 2,5 senedir çok istikrarlı bir yapıya, kendi sahasında kazanan, agresif ve iyi basketbol oynayan bir takıma kavuştuk. Gelen oyuncuların mutlu olduğu ve burada performanslarını çok iyi sergilediği bir takım havamız oldu. Bir defa bu istikrarlı yapımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu istikrarlı yapıyı sürdürmek için gerekli parametreleri sağladığımızı düşünüyoruz."

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne yarın oynayacakları Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacaklarını belirten Burak Gören, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceklerini hatırlatarak, "İki tarafta da mücadele etmek zor, bu sene ilk kez tecrübe edeceğiz. Haftada iki maç temposuna çıktık. Bunu iyi dengelememiz gerekiyor. İki tarafta da başarılı olup kulübümüzü, şehrimizi, Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek, Aliağa'ya çok iyi hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor'un 5. sezonu

Ligde geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak ilk kez play-off'ta oynayan Aliağa Petkimspor, geride kalan 4 sezonda play-off dahil çıktığı 122 maçta 46 galibiyet ve 76 yenilgi yaşadı.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan İzmir temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. İzmir ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun ilk maçında da Polonya deplasmanda King Szcecin'i yendi.

Süper Lig'deki Aliağa Petkimspor döneminde 2,5 sezonu geride bırakan Burak Gören, bu süreçte İzmir temsilcisiyle 83 resmi maçta 40 galibiyet ve 43 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA

Basketbol, Aliağa, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor'un Yeni Sezon Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement