Aliağa Petkimspor'un Yeni Sezon Hedefleri

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. sezonuna başlayacak Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören, "Çok istikrarlı bir yapıya, kendi sahasında kazanan, iyi basketbol oynayan bir takıma kavuştuk." dedi.

Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi takımlar ile başantrenörlerin bulunduğunu söyledi.

Geçen sezon özellikle kendi sahalarında aldıkları başarılı sonuçlarla öne çıktıklarını ve ligin flaş ekiplerinden biri olduklarını anlatan Gören, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda ilk hedefimiz geçen sene yaptığımız işlerden geri adım atmamak. Biz burada 2,5 senedir çok istikrarlı bir yapıya, kendi sahasında kazanan, agresif ve iyi basketbol oynayan bir takıma kavuştuk. Gelen oyuncuların mutlu olduğu ve burada performanslarını çok iyi sergilediği bir takım havamız oldu. Bir defa bu istikrarlı yapımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu istikrarlı yapıyı sürdürmek için gerekli parametreleri sağladığımızı düşünüyoruz."

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne yarın oynayacakları Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacaklarını belirten Burak Gören, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceklerini hatırlatarak, "İki tarafta da mücadele etmek zor, bu sene ilk kez tecrübe edeceğiz. Haftada iki maç temposuna çıktık. Bunu iyi dengelememiz gerekiyor. İki tarafta da başarılı olup kulübümüzü, şehrimizi, Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek, Aliağa'ya çok iyi hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aliağa Petkimspor'un 5. sezonu

Ligde geçen sezonu 7. sırada tamamlayarak ilk kez play-off'ta oynayan Aliağa Petkimspor, geride kalan 4 sezonda play-off dahil çıktığı 122 maçta 46 galibiyet ve 76 yenilgi yaşadı.

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan İzmir temsilcisi, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. İzmir ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun ilk maçında da Polonya deplasmanda King Szcecin'i yendi.

Süper Lig'deki Aliağa Petkimspor döneminde 2,5 sezonu geride bırakan Burak Gören, bu süreçte İzmir temsilcisiyle 83 resmi maçta 40 galibiyet ve 43 yenilgi yaşadı.