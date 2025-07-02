Aliağa Petkimspor, Yannick Franke ile Anlaştı

Aliağa Petkimspor, Hollandalı basketbolcu Yannick Franke ile anlaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Hollandalı oyun kurucu Yannick Franke'yi kadrosuna kattı. Aliağa Petkimspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Büyükçekmece formasıyla 17.6 sayı ve 5 ribaund ortalamasıyla mücadele eden başarılı guard Yannick Franke, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi. - İZMİR