Aliağa Petkimspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Aliağa Petkimspor Yarı Finale Yükseldi

Aliağa Petkimspor, Heroes den Bosch'u 92-72 yenerek Basketbol Şampiyonlar Ligi yarı finaline geçti.

18.09.2024 00:49
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Salon: Antalya Gloria Sports Arena

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Andris Aunkrogers (Letonya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Aliağa Petkimspor: Van Beck 5, Mustafa Kurtuldum 10, Tyree 29, Aldridge 2, Echenique 4, Wright, Russell 4, Williams 22, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 5, Murat Kuntker 1

Heroes den Bosch: Darthard 4, Van Vliet, Van Bree 11, Dijkstra 5, Dorsey-Walker 5, Kier 19, Cork 4, Williamson 11, Koehler 13, Beens

1. periyot: 24-17

Devre: 51-42

3. periyot: 70-56

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında Hollanda ekibi Heroes den Bosch'u 92-72 yenerek yarı finale yükseldi.

Antalya'da bugün başlayan Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvasında İzmir temsilcisi, ilk maçında rakibini 20 sayı farkla mağlup etti.

Adını 3. turnuvada yarı finale yazdıran Aliağa Petkimspor, yarın Fransız ekibi Cholet Basket'le karşılaşacak. İzmir ekibi, bu turu da geçmesi halinde 21 Eylül Cumartesi günü final maçına çıkacak.

Günün diğer maçlarında rakiplerini yenen Bulgar ekibi Rilski Sportist, İsveç temsilcisi Norrkoping Dolphins ile Romanya takımı CSM CSU Oradea da yarı finale çıktı.

Turnuvada altışar takımdan oluşan 4 grupta 24 ekip mücadele ediyor. Her gruptan birer takım, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

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