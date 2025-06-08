Aliağa Petkimspor, Yeni Başantrenörünü Açıkladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenörlüğe Özhan Çıvgın'ı getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımızın yeni başantrenörü Özhan Çıvgın oldu. Tecrübeli antrenör Özhan Çıvgın'ı ailemizde görmekten büyük mutluluk duyuyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı diliyoruz." denildi.
İzmir temsilcisi, başantrenör Burak Gören ile 30 Mayıs'ta yollarını ayırdı.
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