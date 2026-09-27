Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenerek sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenerek sezona galibiyetle başladı

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Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket\'i 85-81 yenerek sezona galibiyetle başladı
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Ege derbisinde Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yukatel Denizli Basket'i 85-81 mağlup etti. Evinde baştan sona önde götürdüğü maçta 2 yıl aradan sonra dönen Khyri Thomas 21 sayı kaydetti; Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk haftasında Ege derbisinde Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenen Aliağa Petkimspor maratona galibiyetle başlamanın sevincini yaşadı. Evinde baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Petkimspor'da 2 yıl aradan sonra takıma dönen Khyri Thomas 21 sayıyla görev yaptı. Hazırlık dönemini iyi geçirdikten sonra tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla lige de galibiyetle başlayan Aliağa ekibinde Antrenör Orhun Ene oyuncularını ve ekibini kutladı.

Kaynak: DHA
Orhun EneDenizliSporEgeSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor, Yukatel Denizli Basket'i 85-81 yenerek sezona galibiyetle başladı - Son Dakika
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