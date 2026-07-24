Aliağalı taekwondocu Merve Nisa Mızrak, Türkiye’yi temsil edecek - Son Dakika
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Aliağalı taekwondocu Merve Nisa Mızrak, Türkiye’yi temsil edecek

Aliağalı taekwondocu Merve Nisa Mızrak, Türkiye’yi temsil edecek
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Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün yetiştirdiği Merve Nisa Mızrak, Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına 31 Temmuz-2 Ağustos 2026'da Gürcistan'da düzenlenecek Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda yıldız kadınlar 55 kg kategorisinde mücadele edecek. Sporcu, turnuva öncesi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret ederek başarı dilekleri aldı.

Aliağalı taekwondocu Meve Nisa Mızrak, Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün yetiştirdiği başarılı sporcu Merve Nisa Mızrak, Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına 31 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda mücadele etmeye hazırlanırken, turnuva öncesinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Başarılı performansı milli takım kapısını açtı

Son 1 yıldır Türkiye Taekwondo Milli Takımı antrenörlerinin takip listesinde yer alan Merve Nisa Mızrak, istikrarlı performansıyla milli takım kadrosuna uzanan önemli bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl uluslararası turnuvalarda elde ettiği dereceler ve bu yıl ulusal şampiyonalarda sergilediği başarılı performansın ardından genç sporcu, Türkiye Taekwondo Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Mızrak, Batumi Open 2026'da yıldız (Cadet) kadınlar 55 kilogram kategorisinde ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi ve Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nü temsil edecek.

Başkan Acar başarılar diledi

Turnuva öncesinde Merve Nisa Mızrak, AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora ve Antrenör Ziya Cönge ile birlikte Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti. Genç sporcuyu, milli takım kadrosuna seçilmesinden dolayı tebrik eden Başkan Acar, Batumi Open 2026'da başarılar diledi. Serkan Acar, "Gençlerimizin Aliağa'da yetişerek ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir gurur. Batum'da ülkemizi ve Aliağamızı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, kendisine ve Milli Takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziya Cönge: "Merve Nisa'nın gelişimini adım adım takip ettik"

Aliağa Belediyesi taekwondo ve milli takım antrenörü Ziya Cönge, Merve Nisa Mızrak'ın milli takım kadrosuna seçilmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Aliağamızdan bir sporcumuzu daha Türkiye Taekwondo Milli Takımı'na kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Merve Nisa'nın gelişimini adım adım takip ettik. Kendisini önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ederken göreceğimize yürekten inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiğimiz başarıların her geçen gün artmasında, sahip olduğumuz modern tesislerin yanı sıra Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın kulübümüze ve sporcularımıza verdiği destek en önemli etkenlerden biridir. Kendilerine spora ve sporcuya sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağalı taekwondocu Merve Nisa Mızrak, Türkiye’yi temsil edecek - Son Dakika

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