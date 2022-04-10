Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor - Son Dakika
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Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor

10.04.2022 20:08
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2021-2022 sezonunun son hafta karşılaşmasında sahasında Manisaspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2021-2022 sezonunun son hafta karşılaşmasında sahasında Manisaspor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 42'ye yükselten sarı siyahlılar mücadele ettiği 9.Bölge 2.Grubu ikinci sırada tamamladı.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım baskılı başlasa da ilk 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda daha istekli bir futbol sergileyen sarı siyahlılar Bilal Hallaçlar, Batuhan Doğrukıran ,Furkan Yıldırım, Murat Arslan'ın attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrılan taraf oldu.

Aliağaspor FK Bölgenin En Golcü Takımı Oldu

Ligi galibiyetle tamamlayan Aliağa temsilcisi puanını 42'ye yükselterek ikinci sırada kaldı. Sarı siyahlılar sezon boyunca 16 karşılaşmada 14 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 52 kez havalandıran sarı siyahlılar hem kendi grubunun hem de 9.Bölgenin en golcü takımı oldu.

Hakemler:  Engin Ferik, Aydın Baran Tek, Ferhat Çiftçi, Furkan Işık

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Aliağaspor FK: Ömer Can, Raşit İlçebaylık (Dk 45+4 İlker Ataseven), Bilal Hallaçlar, Hasan Ayçiçek, Adnan Demir (Dk 45+4 Hakan Çakır), Timurcan Gök, Barış Tenşi, Muharrem Kaban (Dk 45+4 Murat Arslan), Ali Şentürk (Dk 76 İliyaz Işık), Furkan Yıldırım, Onur Erdem Günel ( Dk 76 Batuhan Doğrukıran)

Manisaspor: Serhat Güngör, Enes Ateş, Boran Yılmaz, Antony Sürer, Emirhan Kahraman, Şerif Ali Eğilmez (Dk 85 Ayberk Ceyhan), Ayhan Görücü, Hüseyin Sevinç (Dk 80 Arda Mergen), Gökay Tunçay (Dk 85 Mustafa Akar), Eray Göl, Cüneyt Turan (Dk 85 Ömer Faruk Çakır)

Sarı Kartlar: Dk 45 Onur Erdem Günel (Aliağaspor FK)

Goller: Dk 62 Bilal Hallaçlar, Dk 79 Batuhan Doğrukıran, Dk 83 Murat Arslan, DK 84 Furkan Yıldırım (Aliağaspor FK) - İZMİR

Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor
Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor

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Ege Cup'ta Manisaspor rüzgarı Ege Cup'ta Manisaspor rüzgarı

Furkan Yıldırım, Murat Arslan, Manisaspor, Hallaçlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aliağaspor FK 4 -0 Manisaspor - Son Dakika
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