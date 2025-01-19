Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor\'u 1-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçtaki tek golü Berk Ali Nizam 20. dakikada attı. Ayvalıkgücü'nden Deniz Cebeci ise 71. dakikada kırmızı kart gördü.

19.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:39
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TFF 3. Lig'in 16. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Yunus Bozkurt, Abdulkadir Yılmazoğlu

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Necati Özdemir dk. 86), Kerem Paykoç, Hakan Demir (Berkaz Görmez dk. 63), Muhammed Şahingöz (Mert Altınöz dk. 85), Mustafa Saymak (Oğuzhan Yıldırım dk. 63), Berke Bıyık, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı (Malik Karaahmet dk. 78)

Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Cuma Üzüm (Baha Kısacık dk. 65 ), Polat Güren, Enes Filiz (Serhat Hürriyet dk. 23), Davut Babur, Oğuz Aksoy (Hüseyin Erkan dk. 77), Namık Barış Çelik (Emirhan Boz dk. 77), Tugay Yıldırım, Deniz Cebeci, Hamit Kurt (Melih Turgut dk. 77), Ali Habeşoğlu

Gol: Berk Ali Nizam (dk. 20) (Aliağaspor FK)

Kırmızı kart: Deniz Cebeci (dk. 71) (Ayvalıkgücü Belediyespor)

Sarı kart: Kerem Paykoç (Aliağaspor FK) - İZMİR

Kaynak: İHA

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