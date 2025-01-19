TFF 3. Lig'in 16. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Muhammed Mehmetcan Söylemez, Yunus Bozkurt, Abdulkadir Yılmazoğlu
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Necati Özdemir dk. 86), Kerem Paykoç, Hakan Demir (Berkaz Görmez dk. 63), Muhammed Şahingöz (Mert Altınöz dk. 85), Mustafa Saymak (Oğuzhan Yıldırım dk. 63), Berke Bıyık, Berk Ali Nizam, Ahmet Uzun, Mehmet Fuat Gölbaşı (Malik Karaahmet dk. 78)
Ayvalıkgücü Belediyespor: Kaan Ün, Cuma Üzüm (Baha Kısacık dk. 65 ), Polat Güren, Enes Filiz (Serhat Hürriyet dk. 23), Davut Babur, Oğuz Aksoy (Hüseyin Erkan dk. 77), Namık Barış Çelik (Emirhan Boz dk. 77), Tugay Yıldırım, Deniz Cebeci, Hamit Kurt (Melih Turgut dk. 77), Ali Habeşoğlu
Gol: Berk Ali Nizam (dk. 20) (Aliağaspor FK)
Kırmızı kart: Deniz Cebeci (dk. 71) (Ayvalıkgücü Belediyespor)
Sarı kart: Kerem Paykoç (Aliağaspor FK) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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