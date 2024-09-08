Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediyespor\'u mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

Spor

TFF 3. Lig 3. Grup'un ilk haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Aliağaspor, 51. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ayvalıkgücü Belediyespor'da 77. dakikada Polat kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+4. dakikada ise Hasan Çelik'in attığı golle Aliağaspor FK, skoru 2-0'a getirerek galibiyeti perçinledi. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi. Bu sonuçla Aliağaspor FK, sezona 3 puanla başladı.

HAKEMLER Engin Atmaca, Mehmet Sonay, Berkay Diniz

STAT: Hüsnü Uğural

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen, Cuma Üzüm(82 Dk Namık Barış Çelik), Polat Güren, Melih Turğut (Dk: 55 Semih Kayan ), Recep Pekgöz, Enes Filiz, Davut Babur, Fatih Çırtlık (DK 82 Melik Yeğin), Yavuz Selim Taşer(Dk 73 Serhat Hürriyet ) Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Yıkılmazdağ

ALİAĞASPOR FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Doğukan Nelik, Necati Özdemir (Dk 84 Kadir Kurt ), Emirhan Karagülle (Dk 67 Mustafa Saymak ) ,Hakan Demir, Muhammed Şahingöz(Dk 46 Oğuzhan Yıldırım ), Berke Bıyık (DK 78 Hasan Çelik ), Berkay Görmez(DK 67 Berk Ali Nizam ), Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Fatih Çardak

SARI KARTLAR: Dk 71 Berk Ali Nizam (Aliağaspor FK)

KIRMIZ KARTLAR: Dk 71 Polat Güren (Ayvalıkgücü Belediyespor)

GOLLER: 5 1dakika Mehmet Fuat Gölbaşı,90+4 Hasan Çelik (Aliağaspor FK) - İZMİR