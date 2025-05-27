Aliağaspor FK, Tarihinde İlk Kez 2. Lig\'e Yükseldi

Aliağaspor FK, 2024-2025 sezonunda önemli bir başarıya imza atarak TFF 3. Lig'i namağlup şampiyon tamamladı ve tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükseldi. Amatör liglerden başlayıp profesyonel liglere uzanan bu yolculuğun tüm detaylarının yer aldığı "Namağlup Şampiyon" adlı belgesel Aliağaspor FK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılarak izleyicilerle buluştu.

TFF 3. Lig'de sezonu namağlup şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e yükselen Aliağaspor FK için hazırlanan "Namağlup Şampiyon" adlı belgesel yayınlandı. Belgeselde, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, Aliağalılar Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Kuyumcu ile futbolcular Mehmet Uysal, Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı, Ahmet Pekgöz, Berk Ali Nizam ve Necati Özdemir yer aldı. Teknik Sorumlu Polat Çetin ve futbolcular, şampiyon olacaklarına her zaman inandıklarını vurgularken, Aliağalılar Taraftar Derneği Başkanı Ahmet Kuyumcu da taraftarlar olarak takımın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belgeselde Aliağaspor FK'nın amatör liglerden başlayarak 2. Lig'e uzanan serüvenini anlattı ve bu süreçte yaşanan duygusal anları paylaştı. - İZMİR