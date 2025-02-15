Aliağaspor FK, Viranşehir Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Aliağaspor FK, sahasında karşılaştığı Viranşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Şahin Berker, Coşkun Yalçın, Onur Tomak
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Muhammed Düzgüner dk. 87), Kerem Paykoç, Hakan Demir (Oğuzhan Yıldırım dk. 66), Muhammed Şahingöz, Mehmet Uysal (Malik Karaahmet dk. 77), Berk Ali Nizam (Eray Akar dk. 66), Hasan Çelik (Ahmet Uzun dk. 76 ), Mehmet Fuat Gölbaşı
Viranşehir Belediyespor: Mehmet Demircan, Tamer Aşık (Ahmet Çelik dk. 46), Mehmet Bavver Özbahçeci, İbrahim İnal (Eyüphan Çinemre dk. 46), Seyit Ahmet Altın, Mustafa Aydın, Hamza İpekci (Mert Efe Çölbeyi dk. 46), Mustafa Yorulmaz (Yusuf Çetin dk. 75), Muhammed Yıldırım, Musa Bulut (Bedirhan Kahraman dk. 75), Alparslan Fidan
Goller: Mehmet Uysal (dk. 11), Mehmet Uysal (dk. 56), Malik Karaahmet (dk. 90+6)
Sarı kartlar: Berk Ali Nizam, Eray Akar, Kadir Kurt (Aliağaspor FK), Ahmet Çelik, Mert Efe Çölbeyi, Mustafa Yorulmaz (Viranşehir Belediyespor) - İZMİR
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