TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Aliağaspor FK deplasmanda karşılaştığı Çankaya Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Giray Kara, Ogün Keleş
Çankaya SK: Kaan Çinkaya, Hüseyin Güngör, Burak Büyükkaya, Metehan Mertöz (Polat Abay dk. 87), Can Demir Aktav, Mete Han Genç, Halil İbrahim Pekşen (Alaattin Mumci dk. 81), Salih Baştunçoğlu (Batuhan Tunçay dk. 73), Emirhan Korkmaz (Aykut Çeviker dk. 87), Sinan Akaydin, İsmail Cem Kara (Serhat Mutlu dk. 73)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Kadir Kurt, Doğukan Nelik, Adnan Demir, Hakan Demir (Emirhan Karagülle dk. 71), Muhammed Şahingöz (Hasan Çelik dk. 71), Oğuzhan Yıldırım, Berkay Görmez (Berk Ali Nizam dk. 58 ), Ahmet Uzun (Malik Karaahmet dk. 82), Mehmet Fuat Gölbaşı
Sarı kartlar: Burak Büyükkaya, Emirhan Korkmaz, Can Demir Aktav (Çankaya SK), Adnan Demir, Ahmet Uzun, Kadir Kurt, Berk Ali Nizam (Aliağaspor FK) - ANKARA
Son Dakika › Spor › Aliağaspor ve Çankaya SK Berabere Kaldı - Son Dakika
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