Alimpijevic, Beşiktaş'ın 89-80'lik yenilgisinde ilk yarıyı işaret etti - Son Dakika
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Alimpijevic, Beşiktaş'ın 89-80'lik yenilgisinde ilk yarıyı işaret etti

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Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Anadolu Efes'e 89-80 yenildi. Başantrenör Dusan Alimpijevic, ilk yarıdaki performansın yenilginin ana sebebi olduğunu belirterek ikinci yarıdaki reaksiyondan memnun kaldığını söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 7. haftasında Anadolu Efes'e deplasmanda 89-80 kaybeden Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, maçta ilk yarıdaki performanslarının yenilgide ana sebep olduğunu söyledi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, Anadolu Efes'in kazanmayı hak ettiğini belirterek lacivert-beyazlı rakibini tebrik etti.

Maçın başından itibaren rakibin daha iyi oynadığına dikkati çeken Alimpijevic, "Biz çok iyi bir ikinci yarı oynadık. İlk yarıda, ikinci devredeki standardımızın çok altındaydık. Bu şekilde bir ilk yarı oynadığınız zaman yalnızca Anadolu Efes değil, tüm Avrupa Ligi takımları karşısında geri dönmek çok zor olur. Özellikle Anadolu Efes'e karşı deplasmandaysanız 40 dakika boyunca iyi oynamanız gerekiyor. En azından takımımızın ikinci yarıda verdiği reaksiyondan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. İkinci yarıda rakibimizi 33 sayıda tutmuş olmamız bu noktada önemli bir nottu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Anadolu EfesBasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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