Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı - Son Dakika
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Spor

Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Tim Walter'ı görevden aldı. Son 9 maçında galibiyet alamayan ve mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Hull City, Championship'te 17 maç sonunda 15 puanla 22. sırada yer alıyor.

28.11.2024 14:19  Güncelleme: 14:38
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kötü gidişat sonrası Acun Ilıcalı faturayı teknik direktör Tim Walter'a kesti ve takımdan gönderdi.

Tim Walter'ın yanı sıra yardımcıları Julian Hübner ve Filip Tapalovic ile de yollar ayrılırken yeni bir menajer belirlenene kadar geçici olarak takımın başında Andy Dawson'ın yer alacağı duyuruldu.

TAKIMIN DURUMU İÇLER ACISI

Championship'te son 9 maçında galibiyet alamayan Hull City'nin mağlubiyet serisi de 4 maça çıkmış durumda. Son olarak sahasında Sheffield Wednesday'e 2-0 mağlup olan İngiliz ekibi, 24 takımlı Championship'te 17 maç sonunda topladığı 15 puanla 22. sırada yer alıyor. Hull City'nin düşme hattının üstündeki rakibi Cardiff, 16 maç sonunda 16 puanla 21. sırada bulunuyor.

Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımın aldığı sonuçları gören Acun daha fazla dayanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • H celik:
    GS ye laf yetiştirmekten ne fenerle nede kendi takımıyla ilgilenmiyor 28 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    E HAKEM.VE PENALTI JOKERİ OLMAYINCA 16 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YAPI VAR ONDAN 14 0 Yanıtla
  • Hakan Yıldız:
    Yapı var. Bilmiyorum ama yapı var. İnanıyorum savaşacak ve kazanacak. 5 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Ingiltere yapısı çok fena çarpmış acunu 2 0 Yanıtla
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