Alisson Liverpool\'da kalacak mı? Son kararını verdi

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Deneyimli file bekçisinin menajeri, yıldız oyuncunun Liverpool'da kalacağını duyurdu.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Alisson Becker'in temsilcisi Ze Maria Ness, Inter ve Juventus ile adı anılan Brezilyalı kalecinin geleceğine dair konuştu. Ness, Alisson'un Liverpool'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

SÖZLEŞME OPSİYONU KULLANILDI

Ze Maria Ness yaptığı açıklamada, Liverpool ile sözleşmedeki opsiyonun kullanıldığını belirterek, "Liverpool ile sözleşmemizi kısa süre önce yeniledik" ifadelerini kullandı. Ancak menajer, anlaşmanın detaylarına ilişkin gizlilik nedeniyle açıklama yapamayacağını dile getirdi.

2018'DEN BERİ LIVERPOOL'DA

2018 yılından bu yana Liverpool forması giyen Alisson Becker'in İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.